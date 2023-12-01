Волочкова о себе: «Меня носят как хрустальную вазу»

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее удивляют вопросы журналистов о Сергее Кузнецове, которого не стало 28 ноября в СИЗО и похвалилась тем, как к ней относятся мужчины. Ее слова передает «Пятый канал».

«Меня мужчины носят как хрустальную вазу на руках. А после меня… Я могу сказать: я — эталон, все остальные женщины — это кошелки, судя по тому, что происходит. Я могу вам сказать одно: от любви Анастасии Волочковой даже вешаются в «Матросской тишине», — заявила экс-солистка Большого театра.

Танцовщица рассказала, что была знакома с Кузнецовым всего две недели, а после разрыва не поддерживала с ним связь. При этом, отметила Волочкова, жена мужчины Анастасия ревновала своего супруга к ней.

«Говорил, что его жена Настя, с которой он разводится, она приревновала к тому, что он не удалил фотографии наши с ним с мальдивского отдыха. Как я за свой счет тогда привезла. И все», — отметила Волочкова.

Недавно Волочкова обматерила отказавшегося с ней сниматься Лазарева. Балерина подчеркнула, что если снять мишуру со звезд шоу-бизнеса, то они останутся «голыми королями».

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