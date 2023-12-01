«Секс с инопланетянами»: Собчак высказалась о русском тренде после успеха песни Кати Лель

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале обратила внимание на то, что успех песни «Мой мармеладный» Кати Лель задал новый тренд.

«Про стиль slavic girl и slavic bimbo все вспомнили во многом, наверное, благодаря завирусившейся песне участницы секса с инопланетянами. А может и участившимся выходам Кейт Миддлтон в меховых шапках. На самом деле прикрытое и неприкрытое цитирование разнообразного славянского и русского стиля последние несколько лет можно увидеть во многих коллекциях дизайнеров», — отметила Собчак.

Журналистка считает, что у некоторых западных брендов «русский след» плотно вшит в саму ДНК. При этом несколько европейских дизайнеров, добавила Собчак, целенаправленно задают тренды на славянский шик.

Хит певицы Кати Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok. Под него, например, станцевала двойник бизнесвумен Крис Дженнер. Она отплясывала под песню Лель в красной шубе, оранжевой водолазке и коричневой меховой шапке.

Катя Лель назвала популярность песни «российской победой». По словам артистки, успех композиции в TikTok привлек к ней внимание со стороны зарубежных партнеров.

Ранее Иван Охлобыстин признался, что ему печально за Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).