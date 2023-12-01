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Иосиф Пригожин рассказал о личных унижениях на пути к успеху в продюсировании

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что дрался с программными директорами

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Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в документальном фильме «Иосиф Пригожин. Моя правда» рассказал, как дрался с программными директорами из-за их поведения. Об этом пишет «Телепрограмма».

«Вы не представляете, сколько лично я унижений прошел. Честно говоря, до драк доходило с программными директорами, потому что они себя ведут как удельные князья», — вспомнил Пригожин.

При этом, по его словам, после приезда в Москву его сразу же окружил криминальный мир столицы.

В документальной ленте муж певицы Валерии также вспомнил, что после приезда в Москву ему было негде жить. Пригожин признался, что был вынужден ночевать на крышах домов и на вокзале. При этом муж Валерии уточнил, что заработал на билет до столицы, работая парикмахером. Через некоторое время после приезда Пригожин устроился в техническое училище ради общежития.

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