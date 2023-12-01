Ляйсан Утяшева пошутила про измены Павла Воли

Телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью YouTube-каналу «Влобушкинъ» пошутила, что ее муж Павел Воля изменяет ей с пюре.

«Вот с кем он мне изменяет, это с пюре. Я даже не берусь готовить пюре, потому что всегда будет не так: будет много комочков. Про него надо снять фильм «Павел и пюре», — улыбнулась Утяшева.

Ляйсан Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, артист сделал предложение спортсменке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: 9-летний сын Роберт и 7-летняя дочь София.

Незадолго до этого телеведущая призналась, что могла бы иметь больше детей от комика, если бы тот был более решительным. «Если бы Павел Алексеевич вот так же мне сказал, возможно, у нас бы уже было трое детей, а может быть, и больше. Мы на это все «чики-пуни» потратили лет шесть», — отметила Утяшева.

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