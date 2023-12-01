Никас Сафронов назвал Клару Новикову патриоткой после выступления с флагом Украины

Художник Никас Сафронов в разговоре с порталом «Утро.Ру» назвал юмористку Клару Новикову патриоткой после ее выступления с украинским флагом.

«Она восторженная, в меру наивная, как и все творческие люди. Я уверен, что этот эпизод с украинским флагом произошел случайно. Она – патриот России. И, как многие, переживает из-за всего, что происходит сейчас в мире. И этот инцидент, скорее всего, просто случайное стечение обстоятельств», — высказался Сафронов.

Он отметил, что живет в Москве уже 50 лет и за это время ни разу не слышал, чтобы кто-то негативно отзывался о юмористке. По словам живописца, после ухода из жизни сатирика Анатолия Трушина юмористка оказалась одной из немногих, кто оказал помощь семье артиста.

Скандал с Кларой Новиковой произошел на одном из ее концертов в Москве. Во время выступления на большом экране за спиной у юмористки появился украинский флаг. Сама Новикова говорила, что даже не знала о том, что на одной из фотографий будет символ Украины.

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