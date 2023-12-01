Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гуфа избили в Таиланде

Рэпера Гуфа избил в Таиланде новый возлюбленный его бывшей жены

close
100%
therealguf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) избил в Таиланде новый возлюбленный его бывшей жены Юлии Королевой. Об этом заявил сам рэпер в видеоролике, которое опубликовано изданием The Flow.

«Я хотел его [ударить в ответ], мне не давали, я с кастетом прыгал», — заявил рэпер.

В ролике Долматов показывает, что у него разбита губа, а также раны на локте. Гуф предполагает, что у него может быть сломана челюсть. Он обвинил в случившемся нового возлюбленного Мишу своей экс-супруги и его «друзей-борцух». Он пообещал посвятить «любовнику» бывшей жены несколько треков, если тот не заплатит ему за молчание.

Недавно Юлия Королева заявила, что рэпер угрожает жизни их дочери Тины. По словам девушки, сейчас она прячется на окраине острова, в то время как Гуф и его сторонники ищут ее и Тину. Королева пожаловалась на температуру 39 градусов и заявила, что не может отправиться в госпиталь даже с подозрением на коронавирус, так как боится оставить дочь одну. Она призналась, что намерена через суд лишить рэпера родительских прав.

20 октября Алексей Долматов и Юлия Королева официально развелись в Москве.

Ранее актер Александр Левин подал в полицию на супругу за кражу ребенка и пылесоса.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий