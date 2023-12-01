Волочкова грубо высказалась о Лазареве и других артистах: «Голые короли»

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Super.ru обматерила певца Сергея Лазарева, который отказался фотографироваться вместе с ней, а заодно и остальных звезд шоу-бизнеса.

«Знаете, не могут мне простить артисты. Не могут простить, что лендинг на экране моего шоу был лучше, чем у Сережи Лазарева», — заявила экс-солистка Большого театра.

Волочкова подчеркнула, что если снять мишуру со звезд шоу-бизнеса, то они останутся «голыми королями».

«И мое шоу останется топ, потому что я танцую, а они [выпендриваются]. Вот что я хотела сказать. И пошли они все...» — отметила артистка.

30 ноября сообщалось, что Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на ковровой дорожке. Балерина подошла к исполнителю на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», предложив вместе попозировать на камеру.

Позднее певец признался, что ему не стыдно из-за своего отказа, пояснив, что у него просто не было возможности сфотографироваться со всеми. Тогда одна из корреспонденток отметила, что Лазарев все же сделал совместный снимок с Филиппом Киркоровым.

«Ну хорошо. Филипп успел», — ответил ей певец.

Ранее певец Николай Басков признался, что пел на дне рождения пса Джорджика.