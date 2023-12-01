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Урин заявил, что отработал последний день в Большом театре

Гендиректор Урин заявил, что отработал свой последний день в Большом театре

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Depositphotos

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил коллективу о своем последнем рабочем дне. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале критика Сергея Буланова.

«Сегодня я прощаюсь с вами, так как это мой последний день работы в Большом театре», — говорит Урин на видеозаписи, которая сделана за столом, вокруг него стоят артисты с бокалами в руках. Дата и место съемки не указаны.

Представители Большого театра заявили, что у них нет информации о назначении нового руководителя.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин не встречался в Санкт-Петербурге ни с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, ни с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным. Он также отметил, что назначение главы Большого театра не является решением, которое принимает президент России.

30 ноября в Большом театре прокомментировали слухи о назначении Гергиева директором.

15 ноября газета «Известия» со ссылкой на три собственных источника писала, что художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит московский театр. Издание отмечало, что глава Мариинки заменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. Кроме того, источники «Известий» сообщали, что Урин покинет пост по собственному желанию.

Ранее в Госдуме высказались о портрете Аллы Пугачевой в фойе московского театра.

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