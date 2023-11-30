Онлайн-кинотеатры оштрафовали в 2023 году за демонстрацию ЛГБТ на 30 млн рублей

Роскомнадзор составил в 2023 году 47 административных протоколов в отношении аудиовизуальных сервисов за демонстрацию ЛГБТ-контента. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на начальника отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Марию Бычкову.

Общая сумма штрафов, уточнила Бычкова, составила 29,2 млн рублей. В связи с пропагандой ЛГБТ-контента составлено протоколов 1,2 млн рублей, рассказала она в ходе круглого стола на тему «Стратегические задачи в области обеспечения народного единства и защиты традиционных ценностей: новые проблемы и решения» в Общественной палате РФ.

Редакциям и учредителям СМИ, по ее словам, было вынесено два предупреждения «о недопущении злоупотребления свободой массовой информации» за пропаганду ЛГБТ и одно предупреждение за демонстрацию ЛГБТ в СМИ.

Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов вступил в силу 5 декабря 2022 года.

30 ноября Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность на территории страны. Иск рассматривали в закрытом режиме: в зале суда присутствовали только представители Минюста, а журналистов пустили на оглашение решения. В Кремле процесс комментировать отказались и заявили, что не следят за ним.

Ранее Дмитрий Колдун признался, что не получил обещанные Дробышем деньги после «Фабрики звезд».