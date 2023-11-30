Дмитрий Колдун признался, что не получил обещанные Дробышем деньги после «Фабрики звезд»

Певец Дмитрий Колдун на шоу Яны Чуриковой признался, что ему не заплатили обещанные продюсером Виктором Дробышем 100 тысяч рублей.

«Нет, не дали нам по 100 тысяч. Может кому-то и дали. Возможна такая ситуация, что отдали кому-то для меня, чтобы передали. Ну, значит, деньги попали в руки кому-то не тому», — пожаловался Колдун.

В 2006 году продюсер Виктор Дробыш пообещал пятерым финалистам «Фабрики звезд» по 100 тысяч рублей после конца программы. При этом Колдун отметил, что подаренная ему коллекционная гитара до сих пор верно служит ему.

В середине ноября певец и бывший участник шоу «Фабрика звезд» Алексей Хворостян в интервью Яне Чуриковой признался, что купил себе место на проекте. До этого Влад Соколовский рассказал, как воспользовался «блатом» на «Фабрике звезд». Музыкант уточнил, что использовал блат на проекте, чтобы обойти очередь на прослушивание.

Ранее Филипп Киркоров ответил на вопрос о значимости денег для развития карьеры артиста.