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В Госдуме прокомментировали признание ЛГБТ экстремистской организацией

Депутат Шолохов: признание ЛГБТ экстремистами не отразится на искусстве

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В комитете по культуре Госдумы прокомментировали признание ЛГБТ экстремистской организацией. Первого зампреда комитета, депутата Александра Шолохова цитирует издание «Подъем».

«Запрещена конкретная организация, а какое отношение это имеет к искусству? Каким образом запрет конкретной организации распространяется на слово? Аббревиатура ЛГБТ не запрещена», — сказал он.

Шолохов считает, что предположения, что запретят «все и вся» — это шумиха на ровном месте.

«Верховный суд – это структура, которая, поверьте, очень следит за своими словами. Поэтому если бы там прозвучало, что каким-то образом это относится к произведениям культуры и к искусству вообще, это было бы обозначено», — уверен он.

30 ноября Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность на территории страны. Иск рассматривали в закрытом режиме: в зале суда присутствовали только представители Минюста, а журналистов пустили на оглашение решения. В Кремле процесс комментировать отказались и заявили, что не следят за ним.

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