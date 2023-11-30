Юрист рассказал, сможет ли Гуф отобрать у экс-супруги дочь

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) не сможет забрать дочь у матери — модели Юлии Королевой. Об этом пишет «Пятый канал» со ссылкой на юриста Александра Строкина.

«Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, безусловно имеет право на общение со своими несовершеннолетними детьми, включая свою недавно рожденную, несовершеннолетнюю дочь, однако претендовать на то, чтобы забрать ребенка у своей бывшей супруги известный рэпер скорее всего не может, поскольку ни один суд, ни один судья не пойдет на то, чтобы, забрать столь маленького ребенка у его матери и передать на воспитание отцу», — заявил юрист.

Он напомнил, что рэпер часто попадает в скандалы, что может повлиять на решение суда.

«В лучшем случае Алексей может рассчитывать на установление порядка общения с ребенком, то есть он будет видеться с ребенком, участвовать в его воспитании, наблюдать за его взрослением, но изменить место жительства ребенка у него скорее всего не получится», — констатировал Строкин.

Ранее Долматов сообщил во время прямой трансляции в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что намерен забрать дочь Тину у бывшей жены Юлии Королевой через суд.

Долматов выразил нежелание, чтобы дочь оставалась у Королевой. Он заявил, что после рождения девочки у него проснулась любовь к абсолютно всем детям. Артист назвал свой брак с Королевой «полным пустяком».

Ранее звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти заявила, что хочет стать матерью несмотря на рак.