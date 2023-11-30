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Максим Матвеев показал грим для съемок детективного сериала

Актер Максим Матвеев показал, как ему наложили грим для съемок в «Мосгазе»

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maxim_matveev_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Максим Матвеев в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показал, как ему накладывают грим старика для съемок в детективном сериале «Мосгаз».

В продолжении сериала артист вернулся к своей роли — вновь сыграл маньяка Влада Вихрова, прототипом которого стал реальный преступник Владимир Ионесян. В новом сезоне «Мосгаза» Матвеев сыграет постаревшего злоумышленника, который долгое время просидел в тюрьме, работая на урановых рудниках Красноярского края. В свежих сериях артист выступает в качестве консультанта молодого психиатра Марии Ермоловой, роль которой исполнила Ольга Лерман.

«На самом деле где-то в глубине души он добрый парень», — подписал снимок Матвеев.

В конце октября звездная пара Елизавета Боярская и Максим Матвеев впервые за долгое время вышли в свет вместе. Они посетили празднование 125-го юбилея МХТ имени Чехова. Источник отметил, что пара редко выходит в свет вместе. На мероприятии не подтвердились слухи о беременности актрисы. Звезда пришла в черном платье, которое не скрывало ее стройной фигуры.

Ранее Бритни Спирс показала редкое фото старшего брата.

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