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Звезда «Зачарованных» хочет стать матерью несмотря на рак

Актриса Доэрти задумалась о материнстве несмотря на онкологическое заболевание

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Dennis Van Tine/Global Look Press

Актриса Шеннэн Доэрти призналась, что задумалась о материнстве несмотря на прогрессирующее онкологическое заболевание. Интервью с ней опубликовало издание People.

«Я бы хотела быть просто мамой. Всегда хотела, если бы удалось осуществить это с лучшим другом или партнером, то сколько бы мне ни осталось...» — сказала она.

По словам Доэрти, она еще не приняла решения относительно материнства.

«Пока у меня есть семеро детей моего брата и дети моего лучшего друга, я отношусь к ним как к своим», — заявила звезда «Зачарованных».

Кроме того, актриса призналась, что не намерена сдаваться в своей борьбе с раком груди, который дал метастазы в кости и мозг.

«Я не перестала жить, любить и творить. Я не перестала надеяться, что все изменится к лучшему. Я просто не...я не закончила», — заявила артистка, улыбаясь.

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