Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук оставили под стражей

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В начале ноября срок содержания театральных деятельниц под стражей был продлен до 10 января. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

Защита и сами арестованные жаловались, что следствие после продления ареста почти не проводило с ними работы. Адвокат Ксения Карпинская уточняла, что за последние два месяца был допрошен лишь один свидетель.

Режиссера Беркович отпускали из СИЗО, чтобы она могла проститься со своей бабушкой — писательницей Ниной Катерли. Прощание в крематории состоялось 25 ноября.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали в начале мая по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук. В 2022 году спектакль победил в двух номинациях крупнейшей в России театральной премии «Золотая маска».

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