Басков рассказал, как проводил частное выступление для пса

Певец Николай Басков заявил, что однажды приехал на частное выступление в ресторан Подмосковья, чтобы спеть для пса Джорджика в его годовщину. Слова артиста передает NEWS.RU.

«Cидела женщина такая роскошная. Она вся была увешана бриллиантами, как новогодняя елка, диадема на голове... И говорит: «Николай, пойте, он ест!» На второй или третьей песне она наклоняется под стол к своему терьеру, у него тоже ошейник в бриллиантах, со словами: «Вот Джорджик, нам сегодня годик». Ну, так бывает...» — вспомнил исполнитель.

По словам Баскова, до выступления он не знал, что его пригласили выступить для собаки. Он пояснил, что заказчик просто упомянул имя Джорджика, не вдаваясь в детали. Причем Баскову сказали, что именинник хочет видеть именно его «за любые деньги».

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