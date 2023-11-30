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Басков рассказал, как проводил частное выступление для пса

Певец Николай Басков признался, что пел на дне рождения пса Джорджика

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Евгений Биятов/РИА Новости

Певец Николай Басков заявил, что однажды приехал на частное выступление в ресторан Подмосковья, чтобы спеть для пса Джорджика в его годовщину. Слова артиста передает NEWS.RU.

«Cидела женщина такая роскошная. Она вся была увешана бриллиантами, как новогодняя елка, диадема на голове... И говорит: «Николай, пойте, он ест!» На второй или третьей песне она наклоняется под стол к своему терьеру, у него тоже ошейник в бриллиантах, со словами: «Вот Джорджик, нам сегодня годик». Ну, так бывает...» — вспомнил исполнитель.

По словам Баскова, до выступления он не знал, что его пригласили выступить для собаки. Он пояснил, что заказчик просто упомянул имя Джорджика, не вдаваясь в детали. Причем Баскову сказали, что именинник хочет видеть именно его «за любые деньги».

Недавно певец Сергей Лазарев признался, что поклонники не вручают ему цветы на концертах. По словам исполнителя, он не всегда может взять букеты с собой после выступления, так как они быстро вянут. Вместо этого фанаты переводят деньги в благотворительные фонды.

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