Жена Боярского рассказала, когда его выпишут из больницы

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выпишут из Мариинской больницы уже через несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на жену актера, актрису Ларису Луппиан.

Из-за временного отсутствия Боярского «Театр Ленсовета» вынуждено изменил программу на ближайшее время: 4 и 14 декабря спектакли с участием артиста заменили на другие.

О том, что актер и певец Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом 27 ноября, сообщил телеканал 78.ru. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

29 ноября «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщали, что артисту 27 ноября провели ангиографию для отслеживания его состояния. Издание отмечает, что Боярскому провели комплексную интенсивную терапию. Врачи осуществили динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений. Сейчас актер находится в сознании.

Ранее оперную певицу Максакову снова оштрафовали за маркировку иноагента.