Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жена Боярского рассказала, когда его выпишут из больницы

Жена Боярского Луппиан заявила, что артиста выпишут из больницы через несколько дней

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выпишут из Мариинской больницы уже через несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на жену актера, актрису Ларису Луппиан.

Из-за временного отсутствия Боярского «Театр Ленсовета» вынуждено изменил программу на ближайшее время: 4 и 14 декабря спектакли с участием артиста заменили на другие.

О том, что актер и певец Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом 27 ноября, сообщил телеканал 78.ru. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

29 ноября «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщали, что артисту 27 ноября провели ангиографию для отслеживания его состояния. Издание отмечает, что Боярскому провели комплексную интенсивную терапию. Врачи осуществили динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений. Сейчас актер находится в сознании.

Ранее оперную певицу Максакову снова оштрафовали за маркировку иноагента.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий