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Киркоров рассказал об «астрономических деньгах» за его фит

Певец Киркоров заявил, что ему предлагают астрономические деньги за фит с ним

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров заявил в беседе с МУЗ-ТВ, что ему предлагали «астрономические деньги» за фит с ним.

По словам Киркорова, такие предложения поступали от богатых олигархов, чьи жены мечтали о дуэте с ним. Артист отметил, что не все можно купить за деньги. Он предпочитает делать совместные композиции с тем, кто «цепанет».

«К примеру, появился на горизонте Дава. Откуда-то, раз, «Ролексы» принес. Классно! Или я сам могу прийти с идеей, как я пришел к Михаилу Шуфутинскому. Я услышал в этой песне его голос», — рассказал исполнитель.

В ноябре 2023 года Шуфутинский и Киркоров вместе исполнили песню «Жара Дубая». Шуфутинский рассказывал, что волновался перед дуэтом. Как отметил артист, совместная работа пришлась ему «по душе». Он считает, что для дуэта необходима особая связь, синергия голосов или, наоборот, противоположности в вокале.

В апреле 2022 года Киркоров выпустил композицию «Хобби» с певицей Анной Дзюбой, известной под псевдонимом Asti. Текст написал автор «Грустного дэнса» Дима Лорен.

Ранее Филипп Киркоров раскрыл, у кого из звезд шоу-бизнеса самая роскошная фигура.

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