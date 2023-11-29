Алена Жигалова рассказала, кому Катя Лель обязана за успех ее хита в TikTok

Журналистка и блогерша Алена Жигалова пошутила в беседе с News.ru, что инопланетяне помогли певице Кате Лель стать популярной в TikTok.

Жигалова в шутку отметила, что Лель всегда помогали пришельцы, поэтому этот случай не стал исключением.

«Новых песен не напасешься, а старые — немного обработать и — вперед», --поделилась блогерша.

Известно, что Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, укравшего ее зубы.

Лель также не раз заявляла, что обладает даром целительницы. В июне артистка рассказала, как помогла певице Аните Цой вылечиться молитвами. По словам звезды, она смогла излечить сломанный палец на ноге коллеги, ежедневно читая «Отче наш» по телефону.

Хит певицы Кати Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok. Артистка назвала популярность песни «российской победой». По словам исполнительницы, успех композиции в TikTok привлек к ней внимание со стороны зарубежных партнеров.

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