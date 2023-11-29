Стала известно о задолженности Андрея Разина

Продюсер Андрей Разин задолжал судебным приставам почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, у Разина обнаружили долг в размере 256 тысяч 88 рублей 92 копейки. Его постановил Тверской районный суд. Также продюсер должен 12 тысяч 180 рублей 20 копеек за коммунальные услуги от апреля 2023 года.

В ноябре 2022 году Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение присвоить авторские права на песни группы «Ласковый май» Юрию Шатунову — теперь права на композиции коллектива отойдут семье певца. Разин все еще пытается обжаловать решение в Верховном суде РФ.

В ноябре 2023 года состоялось судебное заседание по делу об авторских правах на песни группы «Ласковый май». Однако слушание перенесли на четвертое декабря. За это время суд планирует выяснить местонахождение соответчиков, среди которых продюсер Андрей Разин, предприниматель Руслан Филатов и компания World Media Alliance Label inc.

Адвокат семьи певца Юрия Шатунова Сергей Васильев рассказал, что Разин неоднократно заявлял о своих правах на песни, однако не предоставил никаких доказательств об этом.

Ранее Андрей Разин назвал свои проклятия артистам «самозащитой детдомовских».