Гуф пришел к вилле бывшей жены с кастетом в руках

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой.

Долматов пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукет. Артист показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривает с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

«Хочу знать, с кем моя дочь и моя жена. Юль, я буду ждать, пока не проснется ребенок, мне все равно», — заявил артист.

Позже публикация была удалена.

24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. 20 октября рэпер и модель расторгли брак в Москве.

В октябре Королева рассказала, что общается с Гуфом ради общей дочери. На данный момент она не может назвать отношения с экс-супругом «дружескими». По словам модели, ее и рэпера «кидает из стороны в сторону».

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