Фадеев рассказал о тренде на меховые шапки из-за успеха песни «Мой мармеладный»

Продюсер и автор песни «Мой мармеладный» Максим Фадеев заявил в беседе с aif.ru, что рад успеху его композиции в зарубежном TikTok и на музыкальных платформах.

«Наша песня, русская песня, стала популярной в мире и уже занимает третью строчку во всем мире. И, конечно, хотелось бы ответить очень многим, кто кричит про отмену русской культуры, про отмену русского языка, про отмену всего русского. Это все очень странно, но оно сегодня существует. Эта песня доказывает совершенно обратное», — поделился продюсер.

Фадеев отметил, что популярность песни «Мой мармеладный» доказывает большой интерес к России за рубежом, который не ослабевает. Более того, он заявил, что за границей появились тренды на русские меховые шапки и славянский макияж после успеха композиции.

Хит певицы Кати Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok. Под него, например, станцевала двойник бизнесвумен Крис Дженнер. Она отплясывала под песню Лель в красной шубе, оранжевой водолазке и коричневой меховой шапке.

Катя Лель назвала популярность песни «российской победой». По словам артистки, успех композиции в TikTok привлек к ней внимание со стороны зарубежных партнеров.

Ранее Катя Лель заявила, что чувствует себя абсолютно молодой в душе.