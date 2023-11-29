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Алла Довлатова похвалила Александра Буйнова за заботу об экологии

Ведущая Довлатова заявила, что Буйнов лично собирает выброшенный на улицу мусор

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Телеканал «НТВ»

Ведущая Алла Довлатова в разговоре с порталом «Утро.Ру» рассказала, как певец Александр Буйнов заботится об экологии.

«Мой сосед по даче — певец Александр Буйнов. Он каждый вечер идет гулять с собакой и параллельно собирает по обочинам бутылки. Собирает он в полиэтиленовый пакет еще и бумажки, и вообще весь мусор, который необдуманно бросают люди. А Саша, несмотря на то что он народный артист России, собирает все это и потом выбрасывает в контейнер», — похвасталась Довлатова.

Она считает, что исполнитель занимается этим из уважения и любви к всему миру. Довлатова призналась, что восхищается Буйновым, ведь он помогает очищать улицы от мусора каждый день. Ведущая убеждена, что каждый человек может внести посильный вклад в защиту планеты. По словам Довлатовой, в детском саду ее дочери, например, в этих целях собирают пробки, крышки и использованные батарейки.

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