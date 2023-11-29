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У блогера Саши Стоуна украли дорогие наушники в такси

Блогер Саша Стоун признался, что его ограбили в такси

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогер Саша Стоун поделился с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его впервые в жизни ограбили.

«Вчера я забыл Airpods в такси и через десять минут, как только вышел, позвонил водителю. Он не взял трубку. Позвонил в поддержку, они не ответили», — заявил Стоун.

Позднее, ближе к вечеру, с ним связалась поддержка такси, заявив, что водитель не нашел в машине наушники. Представители компании предложили блогеру обратиться в полицию.

«В полицию я, конечно же, обращаться не буду. Пускай водителю понравятся наушники, будет слушать качественную музыку. Но я в шоке! Меня в первый раз обокрали», — отметил блогер.

14 ноября сообщалось, что Стоун купил квартиру в центре Москвы за 158 млн рублей. За эти деньги бывший жених Вали Карнавал приобрел апартаменты общей площадью в 138 кв. м. По данным Super.ru, сейчас в квартире проходит ремонт, который планируют завершить уже через месяц. При этом блогер воспользовался услугами дизайнеров, работа которых обошлась Стоуну в 1,5 млн рублей.

Валя Карнавал и Саша Стоун начали встречаться в 2021 году на проекте «Звезды в Африке». В мае 2022-го Стоун сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием. В мае 2023 года Карнавал удалила все фотографии со спортсменом из соцсетей, а также отписалась от него в Instagram.

Ранее блогерша Дошик призналась, что трижды сходила в душ перед встречей с Киркоровым.

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