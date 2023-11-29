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Мария Погребняк оценила шансы Давы на примирение с Бузовой

Блогер Мария Погребняк посоветовала Даве извиняться перед Бузовой поступками

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер Мария Погребняк в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что у Давы есть шансы на примирение с бывшей женой Ольгой Бузовой.

«Шансы есть всегда, все зависит от желания мужчины совершать поступки, показывать серьезность намерений. Главное, чтобы слова были не водицей», — пошутила Погребняк.

В 2019 году Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

В октябре сообщалось, что Бузова и Дава снялись вместе в реалити-шоу «Сокровища императора», пара впервые появилась на одном проекте после расставания. Съемки проходили в Китае. Бузова выступила в качестве ведущей, а Манукян оказался участником. После участия в проекте Дава снова подписался на соцсети певицы. Он активно ставит ей «лайки», чем вызывает подозрения у подписчиков экс-пары.

23 ноября Бузова пошутила, что Манукян скучает по ней. Это случилось после того, как в сети опубликовали ролик, в котором Дава исполняет в караоке композицию певицы «Водица».

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