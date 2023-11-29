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«Может растворить все»: актер Юрий Тарасов рассказал, почему отказался от алкоголя

Актер Юрий Тарасов: алкоголь может растворить карьеру и семью

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tarasov_yury/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Улицы разбитых фонарей» Юрий Тарасов отказался от алкоголя, потому что ему он перестал быть интересен. Об этом актер рассказал в интервью WomanHit.ru.

«Как-то стало неинтересно. Я давно знаком с алкоголем, и в принципе мы друг друга понимаем, но он стал плохим союзником. Как говорится, хорошим растворителем. Алкоголь может растворить все: карьеру, семью, жизнь, мозг. Поэтому захотелось снова, чтобы он приносил удовольствие и по какому-то хорошему поводу. А просто так неохота», — поделился он.

Кроме того, артист регулярно занимается спортом: силовыми или кардиотренировками. По его словам, это «прекрасный способ бороться с алкоголем и ленью». При этом к профессиональному спорту он относится отрицательно.

«Я очень хорошо знаю свой организм, всегда прислушиваюсь к нему и знаю, чего он хочет. Поэтому я его нагружаю, но не мучаю», — добавил Тарасов.

В конце сентября звезда «Улицы разбитых фонарей», актриса Анастасия Мельникова призналась, что два года не праздновала свой день рождения из-за череды трагических событий, в том числе из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Я шагаю по Москве» перенес сложную операцию.

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