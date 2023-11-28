Отец Ивана Урганта пошутил о своем финансовом благосостоянии

Актер Андрей Ургант пошутил, что впервые почувствовал себя финансово уверенным в тот момент, когда все остальные начали терять свои накопления. Об этом артист заявил в интервью Леди Mail.ru.

«Когда в стране происходили финансовые катастрофы. Люди, у которых были накопления, их лишались, в то время как я становился только богаче, ведь ничего не терял — по той простой причине, что у меня не было ни копейки. И поскольку ноль нельзя ни умножить, ни разделить, я становился богаче тех людей, у которых на момент кризиса что-то было. И был я в этот момент абсолютно счастлив», — заявил Ургант-старший.

Он также добавил, что в его понимании финансовое благосостояние определяется возможностью человека прокормить свою семью.

«Как у ленинградца, к голоду у меня особое отношение. Это страшное горе. Голод превращает людей в чудовищ и это не зависит от человека — в голове происходят определенные химические процессы, и он себя просто не контролирует», — пояснил актер.

В том же интервью Ургант признался, что официально зарегистрировал брак с женщиной, которая моложе него на 21 год.

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