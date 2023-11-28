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Представитель Боярского ответила на сообщения о его госпитализации

Представитель Боярского Дуванова опровергла сообщения об инфаркте актера

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Представитель народного артиста РСФСР Михаила Боярского Надежда Дуванова ответила на сообщения о его госпитализации. Ее цитирует Daily Storm.

По словам Дувановой, Боярский чувствует себя хорошо.

«Это абсолютно неправильная информация. С Михаилом Сергеевичем все хорошо», — сказала Дуванова.

В беседе с Life она уточнила, что инфаркт у Боярского не подтвердился. По ее словам, артиста уже перевели из реанимации в палату кардиологии Мариинской больницы.

28 ноября СМИ сообщили, что 27 ноября Боярский попал в Мариинскую больницу с инфарктом. Сын актера и певца Михаила Боярского Сергей подтвердил «Газете.Ru», что артист находится в больнице после перенесенного инфаркта. Он отметил, что Боярский чувствует себя «неплохо».

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