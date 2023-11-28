Тиктокерша Даша Дошик о знакомстве с Киркоровым: «Я испугалась»

Звезда соцсетей Даша Дошик (Дарья Перова) рассказала «Газете.Ru» о знакомстве с Филиппом Киркоровым во время съемок постера к фильму «Елки 10». В комедии она сыграла бывшую геймершу, которая забросила игры и углубилась в личную жизнь.

«Если говорить по-русски, я вообще [испугалась]. Сильно переживала, потому что всю жизнь привыкла видеть его на экране. Я подготовилась: три раза сходила в душ, в салоне была, мне сделали укладку. Лучшую свою одежду надела, хотя знала, что там нас переоденут и перекрасят, надушилась. Все, короче, сделала — я была идеальна!» — поделилась Дошик.

По словам 19-летней блогерши, она ожидала, что Киркоров «задавит ее своим эго», но он оказался «вообще другим»:

«Очень высокий, сдержанный, при этом веселый, нет напряжения. Я зашла, мы познакомились. Он очень яркий, рядом чувствуется его невероятно мощная энергетика. Мы с ним постояли, пообщались, я поняла, что он живой человек, тоже родился на планете Земля, все нормально. Замечательный мужчина».

Полное интервью «Газеты.Ru» с Дашей Дошик читайте здесь.