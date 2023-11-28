Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тиктокерша Даша Дошик о знакомстве с Киркоровым: «Я испугалась»

Блогерша Дошик призналась, что трижды сходила в душ перед встречей с Киркоровым

close
100%
i_am_doshik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда соцсетей Даша Дошик (Дарья Перова) рассказала «Газете.Ru» о знакомстве с Филиппом Киркоровым во время съемок постера к фильму «Елки 10». В комедии она сыграла бывшую геймершу, которая забросила игры и углубилась в личную жизнь.

«Если говорить по-русски, я вообще [испугалась]. Сильно переживала, потому что всю жизнь привыкла видеть его на экране. Я подготовилась: три раза сходила в душ, в салоне была, мне сделали укладку. Лучшую свою одежду надела, хотя знала, что там нас переоденут и перекрасят, надушилась. Все, короче, сделала — я была идеальна!» — поделилась Дошик.

По словам 19-летней блогерши, она ожидала, что Киркоров «задавит ее своим эго», но он оказался «вообще другим»:

«Очень высокий, сдержанный, при этом веселый, нет напряжения. Я зашла, мы познакомились. Он очень яркий, рядом чувствуется его невероятно мощная энергетика. Мы с ним постояли, пообщались, я поняла, что он живой человек, тоже родился на планете Земля, все нормально. Замечательный мужчина».

Полное интервью «Газеты.Ru» с Дашей Дошик читайте здесь.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий