«Агрессии не проявлял»: Волочкова о трагедии с экс-избранником

Балерина Волочкова ответила на слухи о возможной трагедии с ее экс-избранником, предпринимателем Сергеем Кузнецовым. Ролик с ответом журналистам она разместила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28 ноября в СМИ появились слухи о том, что Кузнецова, которого в сети прозвали «банщик» из-за связанного с банями бизнеса, не стало в СИЗО. При этом адвокат Кузнецова не подтвердил слухи. Волочкова удивилась многочисленным вопросам о Кузнецове в ее адрес и заявила, что с ним ее связывали лишь 17 дней романтического путешествия на Мальдивы два года назад и приятельские отношения.

«Мне удивительно, почему вы звоните мне, почему вы не звоните родственникам этого человека, его близким людям. Меня связывали с ним 17 дней отдыха на Мальдивах, я пригласила его с собой в поездку, потому что у меня на тот момент завершились отношения с бывшим возлюбленным, и я, вместо того, чтобы поехать одной, пригласила Сережу», — объяснила танцовщица.

Артистка также напомнила, что познакомилась с Кузнецовым на передаче «Давай поженимся».

«Сергей никакой агрессии по отношению ко мне не проявлял, он ко мне относился как к хрустальной вазе. Не позволял мне даже водички себе налить, он все делал сам. Это прекрасные были каникулы», — сказала Волочкова, добавив, что отношения и должны были закончиться после каникул.

Она также уточнила, что Кузнецов рассказывал ей о разводе с женой якобы из-за ее ревности к балерине и совместным фотографиям с ней.

«Без причастности к фамилии «Волочкова» все эти истории неинтересны», — констатировала балерина.

18 мая стало известно, что Кузнецова арестовали на два месяца после нанесения побоев жене Анастасии Кондрачук. На суде он заявил, что не скрывался с места, сам отвез жену в больницу и пробыл там с ней двое суток. Он признался, что причиной ссоры стало то, что супруге постоянно писал бывший бойфренд.

Ранее Филипп Киркоров публично раскрыл свои чувства к Ларисе Гузеевой.