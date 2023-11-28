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Состояние режиссера Митты ухудшилось

Mash: у режиссера Митты развилась застойная пневмония

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Руслан Кривобок/РИА Новости

У режиссера Александра Митты развилась застойная пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, Митта находится в неврологическом отделении, где постоянно спит. Ему регулярно ставят капельницы с антибиотиками.

13 ноября у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. За день до этого врачи диагностировали у режиссера пневмонию. 18 ноября Митту перевели из реанимации в палату неврологического отделения.

23 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что у госпитализированного 90-летнего Александра Митты резко ухудшилось самочувствие. По данным канала, у Митты нарушено сознание и рассеяно внимание, врачи говорят об отрицательной динамике его самочувствия. Кроме того, уточнил источник издания в медицинских кругах, из-за лежачего положения у режиссера увеличивается количество свободной жидкости в левом легком.

В тот же день сын Александра Митты Евгений не подтвердил ухудшение состояния режиссера. Он заверил, что с его отцом все в порядке.

Ранее продюсер Бари Алибасов заявил, что ему не требуется операция из-за опухоли.

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