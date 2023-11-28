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Якутский скульптор объяснил, почему не будет делать символ года из навоза

Якутский скульптор Боппосов заявил, что создал все 12 символов года из навоза

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mihailbopposov/VK

Скульптор из Якутии Михаил Боппосов объяснил, почему не будет создавать традиционный символ года по восточному календарю из навоза. Его слова приводит РИА Новости.

«Кто-то позвонил нашей невестке и раздул новость. На самом деле, я же все 12 символов года изготовил уже», — сообщил Боппосов.

Он отметил, что немного приболел и проходит лечение. По его словам, болезнь — не главная причина отказа от создания скульптур из навоза.

Михаил Боппосов из якутского села Уолба Таттинского района начал лепить скульптуры из коровьего навоза на Новый год в 2011 году. Каждая из них соответствовала восточному календарю. За 12 лет он вылепил всех животных-символов года по китайскому календарю.

Накануне RTVI со ссылкой на директора сельского Центра народного творчества Анастасию Боппосову сообщал, что скульптур на время отошел от дел из-за онкологического заболевания и в настоящее время проходит обследование. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Петербурге объяснили победу проекта памятника Шаляпину с маленькой головой «виденьем художника».

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