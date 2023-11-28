Якутский скульптор объяснил, почему не будет делать символ года из навоза

Скульптор из Якутии Михаил Боппосов объяснил, почему не будет создавать традиционный символ года по восточному календарю из навоза. Его слова приводит РИА Новости.

«Кто-то позвонил нашей невестке и раздул новость. На самом деле, я же все 12 символов года изготовил уже», — сообщил Боппосов.

Он отметил, что немного приболел и проходит лечение. По его словам, болезнь — не главная причина отказа от создания скульптур из навоза.

Михаил Боппосов из якутского села Уолба Таттинского района начал лепить скульптуры из коровьего навоза на Новый год в 2011 году. Каждая из них соответствовала восточному календарю. За 12 лет он вылепил всех животных-символов года по китайскому календарю.

Накануне RTVI со ссылкой на директора сельского Центра народного творчества Анастасию Боппосову сообщал, что скульптур на время отошел от дел из-за онкологического заболевания и в настоящее время проходит обследование. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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