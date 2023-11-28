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Киркоров рассказал об отношениях с матерью Пугачевой

Певец Киркоров заявил, что мать Пугачевой любила его

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с mk.ru, что состоял в хороших отношениях с матерью Аллы Пугачевой Зинаидой.

Киркоров рассказал, что Зинаида очень любила его. Он назвал родительницу бывшей жены прекрасной матерью и очень хорошей тещей.

«Она все время говорила: «Аллочка, какой мальчик хороший, ну, обрати на него внимание», — рассказал артист.

В 1994 году Киркоров и Пугачева сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Их брак регистрировал Анатолий Собчак. В том же году они обвенчались в Иерусалиме. В 2005-м звезды официально развелись. В 2011-м Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

В октябре Успенская заявила, что Киркоров делал ей предложение в Америке. На тот момент артистка была замужем. По словам певицы, через неделю после этого события Киркоров женился на Алле Пугачевой.

В ноябре Киркоров опроверг, что делал предложение коллеге Любови Успенской. Певец назвал слова коллеги ее «похотливыми мыслями». Исполнитель отметил, что звал под венец множество звезд, но не ее.

Ранее Владимир Пресняков рассказал о страхах старшего сына.

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