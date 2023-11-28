Киркоров рассказал об отношениях с матерью Пугачевой

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с mk.ru, что состоял в хороших отношениях с матерью Аллы Пугачевой Зинаидой.

Киркоров рассказал, что Зинаида очень любила его. Он назвал родительницу бывшей жены прекрасной матерью и очень хорошей тещей.

«Она все время говорила: «Аллочка, какой мальчик хороший, ну, обрати на него внимание», — рассказал артист.

В 1994 году Киркоров и Пугачева сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Их брак регистрировал Анатолий Собчак. В том же году они обвенчались в Иерусалиме. В 2005-м звезды официально развелись. В 2011-м Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

В октябре Успенская заявила, что Киркоров делал ей предложение в Америке. На тот момент артистка была замужем. По словам певицы, через неделю после этого события Киркоров женился на Алле Пугачевой.

В ноябре Киркоров опроверг, что делал предложение коллеге Любови Успенской. Певец назвал слова коллеги ее «похотливыми мыслями». Исполнитель отметил, что звал под венец множество звезд, но не ее.

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