На сценариста сериала «Купчино» завели уголовное дело за дискредитацию ВС России

На сценариста и писателя Вадима Калашова завели уголовное дело за дискредитацию российской армии в социальных сетях. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, поводом для этого стала публикация Калашова, в которой он раскритиковал военнослужащих и участников СВО. На сценариста завели дело по уголовное статье — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». По ней ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Как отмечает издание, Калашова уже привлекали по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».

Вадим Калашов известен по работе над сценарием сериала «Купчино». Картина рассказывает о жизни сотрудников полиции.

В ноябре глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале обращение в СК России и МВД РФ, в котором просит ведомства проверить певца Шарлота (настоящее имя — Эдуард Шарлот) на ряд нарушений законодательства страны.

В документе подчеркивается, что Шарлот летом 2023 года опубликовал видеоролик, на котором сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином РФ.

Ранее Ургант опроверг причастность к публикациям в фейковом Telegram-канале.