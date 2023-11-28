Влад Кадони заявил, что верит в воссоединение Бузовой и Давы

Телеведущий Влад Кадони признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что верит в воссоединение певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна (Давы).

Кадони уточнил, что наверняка не может знать, будут ли Бузова и Дава снова вместе. Он уверен, что в воссоединении им ничего не мешает. Более того, по мнению звезды, бывшие возлюбленные могут «немного хайпануть» на своей паре.

«Другой вопрос, будет ли Оля менять ситуацию с теми, кого предала якобы «из-за него» с ее слов. Я был бы не против получить извинения. Причем мне бы хватило и непубличных. Но сильно я на это не рассчитываю», — заявил телеведущий.

Кадони намекнул на скандал, когда Манукян стал ведущим проекта «Дом-2». Тогда Бузова возмутилась, что ее бывшие коллеги взяли на проект ее экс-возлюбленного. Звезда считала, что такое решение было сделано с целью «отомстить» ей за уход из программы.

Кадони также опроверг, что у Бузовой и Давы был пиар-роман. Как отметил телеведущий, он не может утверждать, что их следующее воссоединение будет настоящим. Однако, по его мнению, есть большая вероятность на искренность.

«Просто Оле, я думаю, нужно немного пошуметь, чтобы все знали, что он ее вернул, а не она его. Но это нормально для истории их расставания», — заключил Кадони.

Ранее Киркоров заявил, что свел Бузову и Даву в Китае.