Блогершу Чиковани экстренно прооперировали

Блогерша, звезда реалити-шоу Виолетта Чиковани рассказала, что ее экстренно прооперировали после игры на выживание в Таиланде. Подробностями о состоянии своего здоровья она поделилась в Telegram-канале.

По словам Чиковани, на съемках телепроекта «Последний герой» она получила порез на ноге, на который сперва не обратила внимания. После возвращения в Москву рана воспалилась.

«Пальцу все хуже и хуже. Мне сказали, что с этим нельзя шутить. Возможно заражение крови и можно даже остаться без пальца. То есть это серьезно, могут ампутировать палец», — рассказала она перед операцией, уточнив, что обратилась за медицинской помощью, когда ей стало плохо и появилась слабость.

Операция прошла успешно под местным наркозом, после чего девушка отправилась на съемки клипа.

Летом Чиковани также снималась в проекте «Новые звезды в Африке», но не дошла до финала.

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