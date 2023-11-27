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Названа победительница детского «Евровидения»

На детском «Евровидении» победила француженка Зоэ Клозюр с песней о буллинге

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Junior Eurovision 2023

Француженка Зои Клозюр победила на международном музыкальном конкурсе «Детское Евровидение». Об этом сообщил телеканал BFMTV.

13-летняя Клозюр набрала 228 очков, обогнав претендентов на победу из Испании (201 очко) и Армении (180 очков). На сцену девочка вышла с песней Coeur, которую сочинила сама о школьном буллинге.

«Надеюсь, это поменяет сознание тех, кто обижает других. Я хочу, чтобы они поняли, что мы, преследуемые, — победители», — заявила она после победы.

Финальный концерт проходил 26 ноября на сцене концертного зала «Дворец Никайя» во французской Ницце. В конкурсе в 2023 году принимали участие молодые исполнители из 16 стран.

«Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года среди юных исполнителей в возрасте от 9 до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз (ЕВС). В 2020, 2022 и 2023 годах на конкурсе побеждали французы.

Накануне министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложили организовать в России музыкальный конкурс «ИнтерВидение», который заменил бы «Евровидение».

Ранее «Хоккейные папы» стали лучшей киноновинкой недели в России.

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