Названа победительница детского «Евровидения»

Француженка Зои Клозюр победила на международном музыкальном конкурсе «Детское Евровидение». Об этом сообщил телеканал BFMTV.

13-летняя Клозюр набрала 228 очков, обогнав претендентов на победу из Испании (201 очко) и Армении (180 очков). На сцену девочка вышла с песней Coeur, которую сочинила сама о школьном буллинге.

«Надеюсь, это поменяет сознание тех, кто обижает других. Я хочу, чтобы они поняли, что мы, преследуемые, — победители», — заявила она после победы.

Финальный концерт проходил 26 ноября на сцене концертного зала «Дворец Никайя» во французской Ницце. В конкурсе в 2023 году принимали участие молодые исполнители из 16 стран.

«Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года среди юных исполнителей в возрасте от 9 до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз (ЕВС). В 2020, 2022 и 2023 годах на конкурсе побеждали французы.

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