«Очень вкусно»: Пресняков оценил творческое преображение Вали Карнавал

Певец Владимир Пресняков в разговоре с News.ru положительно оценил творческое преображение блогера Вали Карнавал.

«Любая глупенькая, маленькая девочка становится женщиной. Например, у Вали Карнавал очень приятно сложилось, очень вкусно, как она из девочки превращается в симпатичную, классную, дорогую девушку, женщину. Это первое, потом уже победы артистки», — заверил Пресняков.

Также исполнитель признался, что ему нравится и Инстасамка. Пресняков даже признал, что был бы не против записать совместный трек с певицей, однако его отталкивает использование ненормативной лексики в треках. Певец считает, что с возрастом Инстасамка откажется от этой тенденции.

Недавно Пресняков также признавался, что расставался с Натальей Подольской в начале их отношений. Однако, по словам музыканта, в определенный момент его жизнь наладилась и проблему со спиртным удалось решить. Певец считает, что бог наградил его такой женой.

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