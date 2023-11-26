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Виктория Боня сравнила Соболева и Волю с гороховыми шутами после шуток на шоу

Блогер Виктория Боня пожаловалась на уничижительные шутки Соболева и Воли

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Блогер и модель Виктория Боня в интервью Александру Добровинскому сравнила комиков Павла Волю и Илью Соболева с гороховыми шутами.

«У мужчин чаще всего в нашей стране все шутки идут на оскорбление, уничижение женщин и просто пошлость. Быть комиком — это претендовать на профессию. Но быть шутом гороховым может каждый. Много ума не нужно, чтобы шутить ниже пояса», — возмутилась Боня.

В конце ноября модель пригласили на «Шоу Воли», где ведущие — Воля и Соболев — традиционно шутят про своих гостей и обсуждают последние новости. В рамках шоу юмористы не раз отпускали шутки в адрес обновленной внешности Бони. Девушка говорила, что поссорилась с молодым человеком после выхода передачи, так как ее возлюбленный Руслан Гасанов осуждает подобные шутки в адрес женщин.

«После просмотра «Шоу Воли» мы поругались с моим молодым человеком. Точнее он был зол на ведущих — Павла Волю и Илью Соболева. Так как мужчины отпускали очень унизительные шутки в моем присутствии. Это вызвало очень много эмоций у Руслана», — говорила знаменитость.

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