Бузова высказалась о Даве на ее концерте: «Хоть что-то хорошее у него осталось»

Певица Ольга Бузова снова публично подшутила над своим бывшим возлюбленным блогером Давой (настоящее имя — Давид Манукян), который пришел на ее концерт с цветами. Об этом сообщает «СтарХит».

«Ну хоть что-то у него осталось хорошее… Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», — сказала певица на выступлении.

Мероприятие проходило 25 ноября на площадке «Известия Hall». Манукяна заметили на концерте с большой корзиной роз, которую блогер самостоятельно вынес на сцену.

Еще 23 ноября Бузова пошутила, что Манукян скучает по ней. Это случилось после того, как в сети опубликовали ролик, в котором Дава исполняет в караоке композицию певицы «Водица».

В конце октября сообщалось, что Бузова и Дава снялись вместе в реалити-шоу «Сокровища императора», пара впервые появилась на одном проекте после расставания. Съемки проходили в Китае. Бузова выступила в качестве ведущей, а Манукян оказался участником. После участия в проекте Дава снова подписался на соцсети певицы. Он активно ставит ей «лайки», чем вызывает подозрения у подписчиков экс-пары.

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