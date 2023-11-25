Миядзаки возьмется за новый проект после проката «Мальчика и птицы»

Японский мультипликатор Хаяо Миядзаки возьмется за новый проект после окончания проката его нового мультфильма «Мальчик и птица». Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на президента студии Ghibli Тосио Судзуки.

По словам Судзуки, зрительский успех «Мальчика и птицы» придал Миядзаки сил для работы над новыми историями.

«Миядзаки необходимо опустошить свой разум. Когда он превращается в чистый холст, у Хаяо рождаются новые идеи. Нужно только немного подождать», — объяснил Судзуки.

«Мальчик и птица» выйдет в российский прокат уже 7 декабря.

О том, что Миядзаки раздумывает над новым проектом, Судзуки рассказывал еще в октябре 2023 года.

«В его жизни есть только работа, которая его очаровывает. Он начал говорить о новом проекте, и я его больше не останавливаю. Пока он работает, у меня не будет пенсии. Ему 82 года, думаю, он будет продолжать до 90 лет. Я пойду с ним», — заявил Судзуки.

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