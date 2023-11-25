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Аня Покров об Ольге Бузовой: «Восхищаюсь»

Блогерша Аня Покров призналась, что с 16 лет была фанаткой Бузовой

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pokrov90/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Аня Покров призналась в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG, что с 16 лет была фанаткой певицы Ольги Бузовой.

Покров рассказала, что еще до популярности писала Бузовой сообщения в социальных сетях о том, как она ей восхищается. Девушка впервые вживую увидела звезду на VK Fest, когда еще сама не была блогером. Но их личная встреча произошла около трех лет назад. Тогда Бузова приехала в Dream Team House. По словам тиктокерши, певица стала одной из первых гостей творческого объединения.

«Мы все очень волновались. Я переоделась раз 500. Я сидела нервничала. Оля приедет! Мы все там вот так вот тряслись. Приехала Оля и все оказалось намного проще, чем мы думали. То есть для нас это большая звезда, а мы малолетки еще какие-то», — поделилась блогерша.

Покров отметила, что уже потом она подружилась с Бузовой и спела дуэтом, но сначала было «страшно». Она назвала артистку «классной». Тиктокерше нравится в звезде ее доброта, честность, работоспособность и открытость.

Ранее Ольга Бузова расплакалась после вопроса о мечте.

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