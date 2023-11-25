Виктория Боня планирует стать матерью во второй раз

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет родить еще одного ребенка.

Один из поклонников спросил Боню, планирует ли она стать матерью во второй раз в скором времени. Телеведущая заявила, что «обязательно» займется этим вопросом.

Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались. Телеведущая и бизнесмен дружат и совместно воспитывают ребенка.

На данный момент Боня встречается с 30-летним предпринимателем Русланом Гасановым. Бизнесмен владеет лаунж-баром в Дубае «SKY5 Dubai».

23 октября Боня рассказала, что Гасанов был женат при их знакомстве. Однако на тот момент они состояли исключительно в дружеских отношениях. У пары начался роман, когда бизнесмен принял решение расстаться с супругой.

В ноябре Боня призналась, что 11-летняя Анджелина «вьет веревки» из Гасанова. По словам телеведущей, девочка просит бизнесмена отвести ее в дорогой бутик. Все это она делает под предлогом, что мать не дает ей деньги. Блогерша объяснила, что не делала этого, так как дочь уже потратила много средств за последнее время.

Ранее Ольга Орлова задумалась стать матерью в третий раз.