Shot: телеведущий Дроздов вернулся домой после химиотерапии

Самому известному ведущему телепередачи «В мире животных» Николаю Дроздову пришлось обратиться в дневной стационар из-за онкологического заболевания. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что в начале ноября 86-летний телеведущий обратился в клинику с жалобой на сильную слабость. После стабилизации его состояния, благодаря терапии, мужчине стало лучше, его отпустили на домашнее лечение.

По данным канала, сейчас Дроздов, у которого в октябре 2023 года выявили рак предстательной железы второй стадии, принимает противоопухолевые препараты. Его жена передала поклонникам зоолога, что он чувствует себя значительно лучше и благодарит всех за поддержку.

При этом сам Дроздов в октябре назвал «сволочами» тех, кто распространяет информацию о его раке и назвал ее недостоверной. 29 августа стало известно, что Дроздова отправили в больницу из-за повышенного холестерина и ПСА.

Ранее телеведущий Дроздов заявил, что отказался от наркоза при операции.