Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гоша Куценко рассказал, как его старшая дочь превратилась в «бабушку»

Актер Гоша Куценко рассказал, что его дочь закончила восьмилетние отношения

close
100%
Archangel Studios

Актер Гоша Куценко рассказал в интервью с телеведущей Светланой Бондарчук, что его 27-летняя дочь Полина рассталась с парнем, с которым была восемь лет в отношениях.

Куценко отметил, что дочь и экс-возлюбленный, «талантливый режиссер с Кавказа», «пересидели» в отношениях, но сохранили дружбу. По словам артиста, в этом романе девушка стала очень домашней, что негативно сказалось на ее карьеру. Полина пошла по стопам отца и стала артисткой. Куценко считает, что актрисы должны быть «актуальные» и не сидеть дома.

«Она (Полина) готовить научилась. Вообще. На моих глазах состарилась просто. Превратился такой ребенок по сути, а так бабушка», — заявил артист.

Как отметил Куценко, сейчас у дочери новый возлюбленный. Девушка находится «в поиске бога и себя». Артист признался, что считает дочь хорошей актрисой. Она выступает в Московском театре на Таганке. Актер уточнил, что у дочери мало киноопыта. Также он отметил в Полине «педагогическую жилку».

«Она нереально романтическая. Стишки пишет. Какое-то у нее отстраненное существование. Как-будто она в СССР еще находится. Самое смешное, у нее хорошо получалось играть в кино проституток. Это так смешно, самые трогательные Тургеневские проститутки. Я наслаждался, очень смешно», — поделился актер.

Ранее Ольга Орлова задумалась стать матерью в третий раз.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий