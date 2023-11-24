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Стали известны причины возбуждения уголовных дел на Шарлота

Shot: уголовные дела на Шарлота завели из-за видео с георгиевской лентой и распятием

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Эдуард Шарлот/VK

Все три уголовных дела против певца Эдуарда Шарлота возбуждены из-за его роликов в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Два уголовных дела, уточняет издание, возбуждены по статье о реабилитации нацизма с использованием интернета — за ролики, в которых он рвет и топчет георгиевскую ленту и в нижнем белье поет про курсы валют на мотив песни «День Победы».

Уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих возбудили после публикации видео, где певец оскорбляет патриарха Кирилла и прибивает к дереву его фото, импровизированное распятие и свой военный билет.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали.

Обвинения Эдуарду Шарлоту пока не предъявлены — он отбывает 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство в спецприемнике в Санкт-Петербурге. После его этапируют в Самару.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о деле Шарлота.

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