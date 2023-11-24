В Кремле ответили на вопрос о деле Шарлота

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, следят ли в Кремле за историей с задержанием певца Эдуарда Шарлота. Его цитирует ТАСС.

«Честно говоря, даже не знаю, кто это. К сожалению, тут не могу вам помочь», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

25-летнего Шарлота, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Санкт-Петербурга. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ и мелком хулиганстве. 22 ноября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил ему 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину певец признал.

В конце июня 2023 года певец Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали и в наручниках доставили в отделение, где он отбывает 13 суток.

Сам Шарлот объяснил свое поведение «помешательством на ложной информации» и пообещал, что «больше так не будет».

24 ноября в отношении Шарлота СУ СК по Самарской области возбудило три уголовных дела по двум статьям — о реабилитации нацизма и об оскорблении чувств верующих.

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