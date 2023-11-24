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Певица Анжелика Агурбаш о женском возрасте: «в 50 лет жизнь только начинается»

Певица Анжелика Агурбаш: жизнь женщины только начинается в 50 лет

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

После 50 лет для женщины наступает момент нового рождения. Об этом «Пятом каналу» на юбилее генерального директора телеканала Music Box Натальи Палиновой рассказала 53-летняя певица Анжелика Агурбаш.

«Я могу вам сказать, что в 50 лет жизнь только начинается. Потому что (женщина. — Прим. ред.) уже умная, красивая, самодостаточная, мудрая», — сказала она.

Агурбаш отметила, что считает Палинову, которой исполнилось 50 лет, потрясающей, потому что она «веселая, настоящая, какой и должна быть женщина». Чтобы подходить под эти параметры, по мнению певицы, важно любить жизнь.

«И устраивать как можно больше праздников и событий вокруг себя. Тогда Вселенная будет благосклонна к тебе, будет тебя радовать, дарить много подарков», — заключила Агурбаш.

В июле Анжелика Агурбаш заявила, что внешний вид человека отражает его внутреннее состояние. Она убеждена, что ни косметика, ни элементы гардероба не смогут украсить внешность человека, если у того потухший взгляд. Агурбаш посоветовала россиянам в целях сохранения молодости «держать в чистоте и фэшене» в первую очередь свой внутренний мир.

Ранее жена комика Ильи Соболева призналась, что перестала ревновать мужа.

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