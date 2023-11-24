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Охлобыстин о здоровье Ефремова в СИЗО: «Зубы вот-вот окончательно выпадут»

Актер Охлобыстин назвал Ефремова насквозь больным

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РИА «Новости»

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с aif.ru, что у коллеги Михаила Ефремова значительно ухудшилось здоровье в СИЗО.

Охобыстин назвал Ефремова «больным насквозь». Актер считает, что коллегу стоит выпустить из заключения, так как он уже «все осознал». По словам звезды «Интернов», несмотря на хорошее отношение в колонии, Ефремову тяжело из-за состояния здоровья. Он отметил, что у артиста «вот-вот окончательно выпадут зубы».

Как заявил Охлобыстин, друзьям и семье Ефремова остается лишь только молиться за него, так как они не могут повлиять на условно-досрочное освобождение.

«Не уверен, что в будущем он когда-нибудь исполнит комедийную роль. Но я думаю, что когда он вернется, то будет большим подспорьем в театральной среде, потому что он прекрасный театральный режиссер. А как сейчас у него изменились взгляды! Это небо и земля», — рассказал актер.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее Михаил Ефремов запретил Охлобыстину публично поздравлять его с юбилеем.

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