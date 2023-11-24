Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Третьяковке выставили более 280 работ художников Серебряного века

В Третьяковке открылась выставка «Герои и современники Серебряного века»

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

В Третьяковской галерее 24 ноября открылась масштабная выставка «Герои и современники Серебряного века», на которой собрали более 280 работ художников того времени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это период слома одной формации, реалистической, и рождения эстетической модели XX века. Произведения в различных техниках — и акварель, и гуашь, и темпера, и пастель — позволяли живее реагировать на требования времени», — рассказала агентству куратор Ирина Шуманова.

Издание подчеркивает, что в экспозиции выставки показано, как художники Серебряного века полемизировали друг с другом, что отражалось на их интерпретациях таких мотивов, как прогулки, фонтаны или аллеи. Кроме того, если художники Петербурга ностальгировали по золотому веку в истории России, то в Москве тосковали по допетровской Руси.

Выставка нацелена представить посетителю наиболее объективный и выразительный портрет эпохи. На ней показаны графические работы таких художников, как Александр Бенуа и Казимир Малевич, Валентин Серов и Марк Шагал, Михаил Врубель и Василий Кандинский, Лев Бакст и Михаил Ларионов. Сама выставка разделена по темам: они посвящены художественным объединениям, портретам и пластическим мотивам в искусстве.

Ранее сообщалось, что труппа Воронежского Камерного театра обратилась к Путину из-за увольнения худрука.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий