В Третьяковке выставили более 280 работ художников Серебряного века

В Третьяковской галерее 24 ноября открылась масштабная выставка «Герои и современники Серебряного века», на которой собрали более 280 работ художников того времени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это период слома одной формации, реалистической, и рождения эстетической модели XX века. Произведения в различных техниках — и акварель, и гуашь, и темпера, и пастель — позволяли живее реагировать на требования времени», — рассказала агентству куратор Ирина Шуманова.

Издание подчеркивает, что в экспозиции выставки показано, как художники Серебряного века полемизировали друг с другом, что отражалось на их интерпретациях таких мотивов, как прогулки, фонтаны или аллеи. Кроме того, если художники Петербурга ностальгировали по золотому веку в истории России, то в Москве тосковали по допетровской Руси.

Выставка нацелена представить посетителю наиболее объективный и выразительный портрет эпохи. На ней показаны графические работы таких художников, как Александр Бенуа и Казимир Малевич, Валентин Серов и Марк Шагал, Михаил Врубель и Василий Кандинский, Лев Бакст и Михаил Ларионов. Сама выставка разделена по темам: они посвящены художественным объединениям, портретам и пластическим мотивам в искусстве.

Ранее сообщалось, что труппа Воронежского Камерного театра обратилась к Путину из-за увольнения худрука.